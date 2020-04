Triathlon: Ironman-EM in Frankfurt verlegt

Köln (SID) - Infolge der Corona-Pandemie ist die für den 28. Juni angesetzte Ironman-EM der Triathleten in Frankfurt auf einen noch nicht bestimmten Zeitpunkt verlegt worden. Gleiches gilt für 13 weitere Ironman-Events in Europa und Südafrika im selben Monat, darunter das für den 21. Juni geplante Rennen in Hamburg. Diese Entscheidung gaben die Veranstalter der Ironman-Serie am Montag bekannt.

Die Ironman-EM in Frankfurt musste verlegt werden © SID

"Wir arbeiten unermüdlich daran, Ersatztermine und Optionen zu prüfen, um unsere Athleten schnellstmöglich zu informieren, ob sie von Änderungen an ihrem Rennen betroffen sind", hieß es in einer Mitteilung: "Unsere Athleten werden spätestens 50 Tage vor ihrem geplanten Renntermin ein Update erhalten und wir bemühen uns, dieses Update nach Möglichkeit noch früher zu kommunizieren."