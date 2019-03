Triathlon: Lindemann in Abu Dhabi auf Platz elf

Abu Dhabi (SID) - Laura Lindemann (Potsdam) hat auf der ersten Station der World Triathlon Series in Abu Dhabi den elften Platz belegt. Die Vorjahressechste lag im Ziel nach dem Schwimmen (750 m), Radfahren (20 km) und Laufen (5 km) 1:28 Minuten hinter Siegerin Katie Zaferes aus den USA. Lindemann benötigte für die Strecke insgesamt 57 Minuten.

Laura Lindemann wurde in Abu Dhabi Elfte © SID

Ihre persönliche Zielsetzung verpasste die 22-Jährige nur knapp. "Natürlich ist das erste richtige Rennen des Jahres immer ein bisschen aufregend", hatte Lindemann im Vorfeld gesagt: "Aber für mich kann nur eine Top-Ten-Platzierung das Ziel sein. Das ist auch mein Anspruch."

Jonas Schomburg (Langenhagen) erreichte das Ziel im Sprint der Männer als 18. Athlet. Der 25-Jährige hatte nach seinen 52:36 Minuten 35 Sekunden Rückstand auf den spanischen Sieger Mario Mola. Lasse Lührs (Alicante/22) wurde mit 53:32 Minuten 33. des Klassements.

Am Samstag (9.06 Uhr) geht es für die Athleten der Deutschen Triathlon Union (DTU) in der Mixed-Staffel darum, mit einer möglichst guten Platzierung die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme zu erhöhen. Derzeit liegt die deutsche Mannschaft im "Mixed Relay Olympic Qualification Ranking" auf Rang acht - die ersten sieben Teams qualifizieren sich sicher für die Spiele 2020 in Tokio.