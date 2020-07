Triathlon-WM soll noch 2020 stattfinden - Mixed-WM in Hamburg bestätigt

Köln (SID) - Die Triathlon-Weltmeisterschaft soll ungeachtet der anhaltenden Coronakrise noch in diesem Jahr stattfinden. Dies teilte der Weltverband World Triathlon am Freitag mit, ließ dabei aber sowohl das genaue Datum als auch den Austragungsort noch offen. Ursprünglich sollten die Titelkämpfe im August in Edmonton/Kanada stattfinden, der Termin wurde wegen der Pandemie gestrichen.

Triathlon: Hamburg bleibt Austragungsort der Mixed-WM © SID

Hamburg wurde derweil nochmals als Gastgeber für den ersten echten Härtetest seit Ausbruch der Pandemie bestätigt. In der Hansestadt werden am 4. und 5. September die Mixed-WM sowie ein Rennen der World Triahtlon Series ausgetragen.

Dagegen wurden die in Brasilien und China angesetzten Weltcupstationen wegen der dort ansteigenden Zahlen von Coronainfektionen für dieses Jahr abgesagt.