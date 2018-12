Trier-Favoriten Krause und Ringer verpassen Podium

Trier (SID) - Lokalmatadorin Gesa Felicitas Krause und der ebenfalls zum Favoritenkreis gehörende 10.000-m-Europacup-Sieger Richard Rinerg (Friedrichshafen) haben beim traditionellen Silvesterlauf in Trier die erhofften Podestplatzierungen verpasst. 3000-m-Hindernis-Europameisterin Krause belegte beim Sieg der Freudenstädterin Elena Burkard (15:59 Minuten) nach fünf Runden auf dem einen Kilometer langen Kurs durch die Innenstadt der Moselmetropole lediglich den zehnten Rang (16:41). Ringer (23:08) musste sich nach acht Kilometern sieben Sekunden hinter dem für Belgien startenden Sieger Isaac Kimeli aus Kenia mit Platz vier begnügen.

Gesa Felicitas Krause landete in Trier auf Rang zehn © SID

Für Krause war Trier das erste Rennen seit ihrem EM-Titelgewinn Mitte August in Berlin. Danach hatte die 26-Jährige die Saison wegen einer Bronchitis vorzeitig beendet. Zuletzt hatte sich der Publikumsliebling in Kenia auf die anstehende Saison mit der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) als Höhepunkt vorbereitet.