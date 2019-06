Trikot von Baseball-Legende Ruth bringt 5,6 Millionen Dollar

New York (SID) - Ein Trikot von Baseball-Legende Babe Ruth wurde auf einer Auktion für die Rekordsumme von 5,6 Millionen Dollar ersteigert. Das Trikots des siebenmaligen World-Series-Siegers stammt aus der Zeit von 1928-1930, in der der Ruth für die New York Yankees gespielt hatte.

Für ein Ruth-Trikot wurden 5,6 Millionen Dollar gezahlt © SID

"Das Vermächtnis und die Bedeutung von Babe Ruth für den Baseball und die amerikanische Populärkultur ist von keiner anderen Figur in der Geschichte dieses Landes übertroffen worden", sagte David Hunt, Präsident von Hunt Auctions, in einer Erklärung.

Das Trikot stammt aus Ruths privater Familiensammlung und gehörte zu einer Reihe von Gegenständen, die am Samstag im Stadion der Yankees versteigert wurden. Die Identität des Käufers wurde nicht bekannt gegeben. Der Verkauf am Samstag übertraf den bisherigen Rekord für Erinnerungsstücke aus der Sportwelt. 2012 waren 4,4 Millionen Dollar gezahlt worden - ebenfalls für ein Ruth-Trikot.