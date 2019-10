Trio um Görges folgt Petkovic ins Achtelfinale von Linz

Köln (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat ihr erstes Match nach der Trennung von Trainer Sebastian Sachs souverän gewonnen. Die Weltranglisten-27. aus Bad Oldesloe bezwang am Dienstag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Linz die Russin Margarita Gasparjan mit 6:4, 6:2 und bekommt es im Achtelfinale mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic (Darmstadt) zu tun, die bereits am Montag die Runde der besten 16 erreicht hatte.

Julia Görges hat ihr erstes Match in Linz gewonnen © SID

Ebenfalls im Achtelfinale stehen Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund. Friedsam (Neuwied) besiegte überraschend die an Position zwei gesetzte Schweizerin Belinda Bencic 6:4, 2:6, 6:2 und trifft nun auf die Kasachin Jelena Rybakina. Die Metzingerin Siegemund besiegte Fiona Ferro (Frankreich) nach einem Kraftakt mit 6:2, 5:7, 7:5, nächste Gegnerin ist Jekaterina Alexandrowa (Russland/Nr. 8) oder Krystina Pliskova aus Tschechien.

Tamara Korpatsch (Hamburg) bestreitet am Mittwoch ihr Erstrundenmatch gegen die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland und könnte für ein deutsches Quintett in Achtelfinale des Hallenturniers sorgen.