Triple-Gewinn wäre für Heynckes eine Sensation

München (SID) - Ein erneutes Triple mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hätte für Trainer Jupp Heynckes einen noch höheren Stellenwert als vor fünf Jahren. "In diesem Jahr das Triple zu gewinnen, wäre eine viel, viel größere Leistung als 2013, eine Sensation", sagte Heynckes im Interview mit der Abendzeitung München (Osterausgabe).

Das Triple wäre für Jupp Heynckes eine Sensation © SID

Heynckes begründet seine Aussage mit der noch stärkeren Konkurrenz in der Champions League. "Die anderen Mannschaften haben ein riesiges Niveau, sind noch besser zusammengestellt, die englischen Teams, Real Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin", sagte Heynckes und fügte mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel am kommenden Dienstag beim FC Sevilla an: "Jetzt kommen die Spiele der Wahrheit. Jetzt wird sich beweisen, ob wir so gut sind, wie uns alle machen."

Den Gewinn der deutschen Meisterschaft könnte der FC Bayern bereits am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund unter Dach und Fach bringen. Im Halbfinale des DFB-Pokals gastieren die Münchner bei Bayer Leverkusen.