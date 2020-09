Triumph im Doppel: Siegemund feiert Titelgewinn bei US Open

New York (SID) - Finaltriumph in New York: Laura Siegemund hat bei den US Open als erste Deutsche seit Claudia Kohde-Kilsch 1985 den Doppelwettbewerb der Frauen gewonnen. Die 32-Jährige aus Metzingen besiegte mit ihrer Partnerin Wera Swonarewa aus Russland die an Nummer drei gesetzten Nicole Melichar/Xu Yifan (USA/China) 6:4, 6:4 und feierten den sensationellen Turniersieg.

Laura Siegemund gewinnt mit Partnerin Wera Swonarewa © SID

Siegemund, die mit Swonarewa als ungesetztes Doppel ins Finale stürmte, hatte 2016 bei den US Open schon im Mixed triumphiert. Nun schaltete sie mit ihrer Partnerin beim ersten gemeinsamen Turnier unter anderem die an Nummer sieben gesetzten Wiktoria Asarenka/Sofia Kenin (Belarus/USA) und die an Position zwei geführten Titelverteidiger Aryna Sabalenka/Elise Mertens (Belarus/Belgien) aus und verdiente sich den Auftritt im Arthur-Ashe-Stadion redlich.

Das deutsch-russische Duo startete hochkonzentriert und schaffte ein frühes Break zum 2:1. Siegemund spielte phasenweise herausragend und nach 41 Minuten war der erste Satz unter Dach und Fach. Im zweiten Durchgang nahmen Siegemund/Swonarewa sofort ihren Gegnerinnen den Aufschlag ab und ließen sich den großen Triumph nicht mehr nehmen.