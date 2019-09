Trost im 800-m-Halbfinale, Hering ausgeschieden - Semenya nicht am Start

Doha (SID) - Katharina Trost hat bei der Leichtathletik-WM in Doha über 800 m den Einzug ins Halbfinale am Samstag (18.15 Uhr MESZ) geschafft. Der 24-Jährigen reichten 2:01,45 Minuten für Platz zwei in ihrem Vorlauf, damit qualifizierte sie sich direkt für die nächste Runde. Die deutsche Meisterin Christina Hering (beide München), die mit einer Saisonbestzeit von 1:59,41 Minuten nach Katar gereist war, schied hingegen mit ihren 2:03,15 Minuten als Vierte ihres Vorlaufs aus.

Trost (Nr. 4) erreicht das Halbfinale © SID

"Ich kann es noch gar nicht glauben, freue mich mega", sagte Trost: "Dieses Mal habe ich es gut geschafft, meine Position auszunutzen - da stelle ich mich manchmal sonst etwas doof an. Jetzt gehe ich erstmal in die Eistonne und lockere meine Beine." Und Hering, der am Ende 22 Hundertstelsekunden fehlten, meinte: "Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe schon gemerkt, dass der Lauf nicht superschnell war und wusste, dass es hintenraus eng wird. Mir ist zwei-, dreimal jemand auf die Hacke getreten und ich wurde geschubst, aber das kann keine Entschuldigung sein."

Titelverteidigerin Caster Semenya aus Südafrika war in Doha nicht am Start - wegen einer von der IAAF neu eingeführten Testosteron-Regel. Diese fordert von Athletinnen mit intersexuellen Anlagen, dass sie ihren Testosteron-Wert mit Medikamenten unter einen bestimmten Wert senken, um über Strecken von 400 m bis zu einer Meile international starten zu dürfen. Vize-Weltmeisterin Francine Niyonsaba (Burundi) ist von dieser Regelung ebenfalls betroffen.