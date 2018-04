Trotz 2:6: "Viele Dinge richtig gut gemacht"

Leverkusen (SID) - Die Enttäuschung nach der bitteren Pokalpleite hielt sich bei Bayer Leverkusen in Grenzen. Nach dem 2:6 (1:2) gegen Bayern München im Halbfinale richtete sich der Fokus des Champions-League-Aspiranten schnell wieder auf die nächste Aufgabe in der Liga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim direkten Konkurrenten Borussia Dortmund.

Jonathan Tah steht gegen die Bayern wohl zur Verfügung © SID

"Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider, wir haben auch viele Dinge richtig gut gemacht. Wir müssen das Ergebnis schnell abhaken und die guten Dinge aus diesem Spiel mitnehmen. In der Meisterschaft haben wir noch große Ziele und wir werden wieder an unser Niveau anknüpfen, da bin ich sicher", sagte Nationalspieler Jonathan Tah.

Auch sein Trainer Heiko Herrlich schwor den Tabellendritten gleich nach Spielende schon auf das richtungweisende Match beim punktgleichen Vierten BVB ein. "Wir haben heute richtig auf die Fresse gekriegt, dürfen uns aber nicht aus der Bahn werfen lassen. Wir hatten in der Saison immer mal wieder solche Spiele und sind dann wieder in die Spur gekommen." Der Bayer-Coach, der mit seinem Team zuletzt gegen die direkten Mitbewerber RB Leipzig und Eintracht Frankfurt jeweils 4:1 gewonnen hatte, ist deshalb für das Gastspiel beim DFB-Pokalsieger auch zuversichtlich: "Warum sollten wir da nichts mitnehmen."

Auch Torjäger Kevin Volland, der zu den beiden vergangenen Siegen vier Treffer beisteuerte, ist für Samstag optimistisch: "Auch wenn das Ergebnis es anders zeigt, haben wir gegen die Bayern ein ordentliches Spiel gemacht. Und deshalb wird es bei uns keinen Knacks geben. Wir werden in Dortmund wieder mutig auftreten."