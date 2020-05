Trotz Absage: Eschborn-Frankfurt mit Ersatzprogramm am 1. Mai

Köln (SID) - Der aufgrund des Coronavirus abgesagte deutsche Radsport-Klassiker Eschborn-Frankfurt hat durch ein abwechslungsreiches Ersatzprogramm zumindest für etwas Radrennsport-Feeling am 1. Mai gesorgt. "Der Radklassiker ist und bleibt ein Feiertag. Heute haben wir ein modernes Kapitel dieser Tradition hinzugefügt", sagte Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports über das "virtuelle Rennen für alle", an dem sich auch ein Dutzend Profis beteiligten.

Eschborn-Frankfurt: Degenkolb absolviert Einzelausflug © SID

Einziger Fahrer auf Teilen der Strecke war am Freitag indes Lokalmatador John Degenkolb, der vom Hessischen Rundfunk begleitet wurde. Der 31-Jährige vom Team Lotto-Soudal startete vom Original-Start in Eschborn, inklusive Startschuss vom Bürgermeister der Stadt Eschborn, Adnan Shaikh. Weitere von Degenkolb angefahrene Punkte des Rennens waren der Zielbereich vor der Alten Oper und der legendäre Mammolshainer Stich, der dem Klassikerspezialisten auch ohne Zuschauer an der Strecke viel Freude bereitete.

Unabhängig von Degenkolbs Einzelausflug wurde angeführt von Vorjahressieger Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) auf der Trainingsplattform Rouvy das virtuelle Rennen (E-Race) über 40 km von Eschborn durch Frankfurt und zurück nach Eschborn gefahren. Neben weiteren Radsport-Profis nahmen 1500 Hobbysportler aus 25 Ländern teil. Den Sieg sicherte sich der Italiener Damiano Cima (Gazprom-RusVelo).

Die 59. Ausgabe des Klassikers war wegen der Corona-Pandemie im März abgesagt worden. Sobald es die derzeitige Situation erlaubt, werden die Veranstalter gemeinsam mit den Behörden und dem Weltverband UCI über einen neuen Termin sprechen. Als Optionen für das Eintagesrennen wurden September und Oktober genannt.