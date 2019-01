Trotz Aussetzer von Schröder: OKC wieder in der Spur

Philadelphia (SID) - Trotz eines bösen Aussetzers von Nationalspieler Dennis Schröder hat sich Oklahoma City Thunder in der Basketball-Profiliga NBA zurückgemeldet. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gewann das Team um den 25-Jährigen aus Braunschweig bei den Philadelphia 76ers mit 117:115. Schröder kam in 25 Minuten Einsatzzeit auf 21 Punkte und vier Rebounds, hätte aber beinahe eine Niederlage verschuldet.

Dennis Schröder (l.) und Russell Westbrook © SID

Beim Stand von 113:113 warf Schröder zehn Sekunden vor Schluss mit einem ganz schlechten Pass den Ball in die Hände von Jimmy Butler, der die Sixers auf 115:113 nach vorn brachte. Paul George rettete OKC anschließend mit einem Dreier, den er trotz eines Foulspiels traf.

Für Schröder war es erst das zweite Spiel in diesem Jahr mit einer Ausbeute von mehr als 20 Punkten, 14 gelangen ihm am Samstag allein im zweiten Viertel. Bester Werfer der Gäste war George (31).

OKC steht im Westen mit 27 Siegen und 18 Niederlagen auf dem dritten Platz. Am Montag geht es mit einem Spiel bei den New York Knicks weiter.