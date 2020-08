Trotz Belastung: Foda nominiert Bayern-Star Alaba

Köln (SID) - Für Abwehrchef David Alaba von Triple-Sieger Bayern München fällt der Urlaub kürzer aus als erhofft. Der 28-Jährige wurde am Dienstag von Teamchef Franco Foda für den Nations-League-Auftakt mit Länderspielen in Oslo gegen Norwegen am 4. September und drei Tage später in Klagenfurt gegen Rumänien nominiert.

Wird in der Nations League auflaufen: David Alaba © SID

Insgesamt berief Foda 18 Profis aus der deutschen Bundesliga in den 23er-Kader, darunter Neuling Christian Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Anders als sein österreichischer Kollege verzichtet Bundestrainer Joachim Löw im September auf vier hoch belastete Bayern-Stars um DFB-Kapitän Manuel Neuer und zwei Spieler aus Leipzig.

Foda fehlt China-Legionär Marko Arnautovic, der aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen absagen musste. Auch der Schalker Alessandro Schöpf wurde nicht berücksichtigt.