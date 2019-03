Trotz Champions-League-Aus: PSG will mit Tuchel verlängern

Paris (SID) - Trainer Thomas Tuchel (45) sitzt beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain trotz des dramatischen Ausscheidens im Champions-League-Achtelfinale offenbar fest im Sattel. Laut der Sporttageszeitung L'Equipe will Präsident Nasser al-Khelaifi den bis 2020 laufenden Vertrag des früheren Bundesligatrainers per Option um ein weiteres Jahr verlängern.

Thomas Tuchel könnte ein Spiel Sperre drohen © SID

In der Königsklasse hatte Paris in der vergangenen Woche das Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester United durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:3 verloren und trotz des 2:0-Auswärtssieges im Hinspiel den ersten Viertelfinaleinzug seit 2016 verpasst. "Ich will lange bleiben, mit dem Verein wachsen und mit ihm Erfolge haben", hatte Tuchel danach gesagt. In der Ligue 1 ist PSG, das fünf der vergangenen sechs Meistertitel gewann, der Konkurrenz bereits wieder weit enteilt.