Trotz Corona-Genesung: Nishikori sagt US-Open-Teilnahme ab

Köln (SID) - Trotz der Genesung vom Coronavirus hat der japanische Tennisprofi Kei Nishikori seine Teilnahme an den US Open abgesagt. Der Weltranglisten-31. und sein Team hätten entschieden, "die US Open dieses Jahr ausfallen zu lassen". Es sei "nach einer so langen Pause nicht klug", potenziell Matches mit fünf Sätzen zu bestreiten, schrieb Nishikori.

Kei Nishikori tritt nicht bei den US Open an © SID

Mitte August und damit zwei Wochen vor dem Start der US Open am 31. August in New York, hatte der 30-Jährige seine Corona-Infektion bekannt gemacht. Dadurch verpasste Nishikori die Western und Southern Open (20. bis 28. August), die als Generalprobe für den ersten Grand-Slam nach der Zwangspause dienen. "Es ist enttäuschend, denn ich liebe die US Open", so der Finalist von 2014.

Aufgrund der Corona-Situation in der US-amerikanischen Metropole hatten zahlreiche Topstars Bedenken am dem Turnier geäußert. Nach der Absage des spanischen Superstars Rafael Nadal hatten der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic und der deutsche Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) ihre Teilnahme an den US Open bestätigt.