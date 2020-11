Trotz Coronafällen: DFB-Gegner Schweiz und Spanien dürfen spielen

Basel (SID) - In der Fußball-Nations-League hat auch das Duell zwischen Deutschlands Gruppengegnern Schweiz und Spanien am Samstagnachmittag nach positiven Corona-Tests erst wenige Stunden vor dem geplanten Anstoß grünes Licht bekommen. Das teilte der Schweizer Fußball-Verband (SFV) mit, nachdem eine neue Testreihe am Spieltag keine weiteren Infektionen ergeben hatte.

Silvan Widmer (l.) wurde positiv auf COVID-19 gestestet © SID

Zuvor waren die Corona-Tests der Gastgeber bei Defensivspieler Silvan Widmer (FC Basel) und einem Athletikcoach positiv aufgefallen. Beide begaben sich in die obligatorische Quarantäne, während die Behörden am Spielort Basel die abermaligen Tests am Samstagnachmittag anordnete. Aufgrund der durchweg negativen Ergebnisse sahen die Verantwortlichen keinen Anlass für zusätzliche Vorbeugungsmaßnahmen.