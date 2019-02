Trotz Draisaitl-Treffer: Edmonton verliert erneut

Pittsburgh (SID) - Auch das 33. Saisontor des deutschen Eishockey-Nationalspielers Leon Draisaitl konnte die erneute Pleite der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht verhindern. Die Oilers verloren im Duell der jeweils fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger 1:3 bei den Pittsburgh Penguins.

Draisaitl erzielte sein 17. Saisontor © SID

Der 23 Jahre alte All-Star Draisaitl brachte Edmonton nach 4:45 Minuten im ersten Drittel in Führung. Pittsburgh drehte die Partie im zweiten und dritten Abschnitt. Die Oilers, bei denen auch Tobias Rieder zum Einsatz kam, verlieren in der Western Conference immer mehr an Boden und liegen nur auf dem drittletzten Platz.