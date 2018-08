Trotz Eierwurf-Attacke: Diskuswerferin Osakue kann in Berlin starten

Köln (SID) - Die bei einer Attacke verletzte italienische Diskuswerferin Daisy Osakue kann an der am Montag beginnenden Leichtathletik-EM in Berlin (6. bis 12. August) teilnehmen. Die in Turin geborene Sportlerin mit nigerianischen Wurzeln hat von den Ärzten Grünes Licht für einen Start erhalten. Dies berichten italienische Medien.

Daisy Osakue hat von den Ärzten Grünes Licht erhalten © SID

Bei Kontrollen im Institut für Sportmedizin des Nationalen Olympischen Komitees (CONI) in Rom wurde eine wesentliche Besserung am durch einen Eierwurf verletzten Auge festgestellt. Osakue wird am Samstag mit der italienischen Nationalmannschaft nach Berlin reisen. Osakue hatte wegen der Augenverletzung mit Kortison behandelt werden müssen, ihre Teilnahme an der EM hatte infrage gestanden.

Drei junge Italiener wurden am Donnerstagabend wegen des Angriffes auf Osakue in Moncalieri in der norditalienischen Region Piemont angezeigt. Die Männer erklärten, sie hätten aus Langweile und nicht aus rassistischen Motiven die Athletin aus einem vorbeifahrenden Auto auf der Straße mit einem Ei beworfen.