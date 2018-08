Trotz Europa-Rückkehr: Bundesliga hat für Abraham Priorität

Frankfurt/Main (SID) - Für Kapitän und Abwehrchef David Abraham vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat eine solide Saison in der Fußball-Bundesliga Priorität vor europäischen Festtagen. "Natürlich werden wir die Auftritte in Europa genießen, aber uns muss klar sein, dass wir in der Bundesliga punkten müssen. Das bleibt der Schlüsselwettbewerb, in dem wir liefern müssen", sagte der 32-jährige Argentinier dem Fachmagazin kicker.

David Abraham mit dem DFB-Pokal © SID

Die Hessen hatten sich dank des Erfolgs im DFB-Pokal für die Europa League qualifiziert, für die bereits alle Eintrittskarten für die Heimspiele vergriffen sind. Die Euphorie soll laut Abraham aber keine negative Auswirkung auf die Bundesliga-Leistungen haben. "Wir müssen vorsichtig sein und die warnenden Beispiele ernst nehmen. Man muss im Kopf haben, dass die Europa League manchen Mannschaften zum Verhängnis geworden ist", sagte Abraham.