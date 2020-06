Trotz Fan-Ansammlung: Innensenator will Bremer Relegations-Hinspiel nicht absagen

Bremen (SID) - Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will das Relegations-Hinspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim (Donnerstag, 20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) trotz der Fan-Ansammlungen am Wochenende rund um das Weserstadion wie geplant stattfinden lassen. "Es wäre unverhältnismäßig, das Spiel wegen dieser Fans jetzt abzusagen", sagte Mäurer gegenüber Bremer Medien.

Hunderte Werder-Fans versammelten sich vorm Weserstadion © SID

"Glücklicherweise haben Tausende Fans zu Hause gefeiert, was überaus anerkennenswert ist", sagte Mäurer, nachdem am letzten Bundesliga-Spieltag Hunderte Fans der Hanseaten das 6:1 gegen den 1. FC Köln gefeiert hatten und sich "so verhalten haben, als gäbe es das Coronavirus nicht mehr."

Wegen der immer noch anhaltenden Pandemie rief Mäurer die Werder-Fans deshalb noch einmal dazu auf, zum Hinspiel gegen Heidenheim nicht an das Weserstadion zu kommen: "Für Donnerstag gilt: Mitfiebern, anfeuern, aber bitte von zu Hause aus."