Trotz Sieg gegen Schalke: Seeler glaubt nicht mehr an HSV-Rettung

Mannheim (SID) - Klub-Ikone Uwe Seeler hat trotz des jüngsten Erfolgs gegen Schalke 04 (3:2) kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. "Die drei Punkte sind natürlich schön für die Moral. Trotzdem glaube ich - ohne Pessimist zu sein -, dass es zu spät ist", sagte der 81-Jährige am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Urkunden am Montag in Mannheim.

Angesichts von fünf Punkten Rückstand des Tabellenvorletzten auf den Relegationsplatz denkt Seeler schon an die erste Zweitliga-Saison des Bundesliga-Dinos: "Wichtig wird sein, dass man in der Vorbereitung auf die 2. Liga eine gute Mannschaft zusammenstellt. Die 2. Liga ist auch sehr stark."