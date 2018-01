Trotz Sprint-Absage in Oberstdorf: Langläuferin Kolb für Olympia qualifiziert

Innsbruck (SID) - Trotz der witterungsbedingten Absage der Tour-de-Ski-Rennen in Oberstdorf hat sich Langläuferin Hanna Kolb für die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) qualifiziert. Im Prolog zum klassischen Sprint hatte sie am Mittwoch Rang zwölf belegt und damit die zweite Teilnorm für die Winterspiele erfüllt.

Hat gut lachen: Hanna Kolb fährt zu Olympia © SID

Nach dem Lauf waren zwar alle weiteren Wettkämpfe des Tages wegen des Sturmtiefs "Burglind" abgesagt worden, der Damen-Vorlauf wird jedoch als offizieller Wettbewerb des Weltverbandes FIS gewertet. Die gelaufenen Zeiten werden allerdings nicht für die Tour-Gesamtwertung berücksichtigt.

Damit ist Sprint-Spezialistin Kolb neben Sandra Ringwald (Schonach), Nicole Fessel (Oberstdorf) und Stefanie Böhler (Ibach) die vierte deutsche Athletin, die für Südkorea qualifiziert ist. Die Verantwortlichen denken derweil weiter: "Wir bleiben in der Zielstellung, dass wir sechs bis sieben Frauen mit zu Olympia nehmen wollen", sagte Andreas Schlütter, sportlicher Leiter beim Deutschen Skiverband, dem SID.

Die Absage des Sprints am Mittwoch begrüßte Schlütter: "Es sind auf der Strecke Bäume umgefallen, manche Läufer sind einfach stehen geblieben. Das waren einfach keine zumutbaren Bedingungen für die Athleten, aber auch die Betreuer an der Strecke." Damit werden lediglich sechs der sieben ursprünglich geplanten Tour-Läufe absolviert. Der für Donnerstag angesetzte Massenstart soll planmäßig stattfinden, teilten die Organisatoren mit. Nach einem Ruhetag am Freitag geht es zum Tour-Finale ins italienische Val di Fiemme (6. und 7. Januar).

Vor der Absage hatten neben Kolb auch Ringwald, Böhler, Elisabeth Schicho (Schliersee) und Lokalmatadorin Laura Gimmler in der Quali starke Resultate erzielt. Besonders Ringwald (5,8 Sekunden zurück), die bereits beim Auftakt-Sprint in Lenzerheide/Schweiz Sechste geworden war, überzeugte auf Rang drei. Böhler belegte Platz 17. Schicho und Gimmler sicherten auf den Plätzen 26 und 30 noch knapp die Viertelfinal-Tickets, die sie nicht einlösen konnten.