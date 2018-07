Trotz Sturz: Weltmeister Sagan kann Tour fortsetzen

Lourdes (SID) - Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) kann trotz seines schweren Sturzes die 105. Tour de France fortsetzen. Dies teilte sein deutsches Team Bora-hansgrohe am Donnerstag vor dem Start der 18. Etappe in Lourdes mit. "Es schmerzt, aber er wäre nicht der Weltmeister, wenn er die Herausforderung nicht annehmen würde", hieß es in einem Bora-Tweet.

Sagan will sich zum sechsten Mal das Grüne Trikot holen © SID

Sagan, der für seinen sechsten Gewinn des Grünen Trikots nur noch am Sonntag in Paris ankommen muss, war am Mittwoch auf der zweiten Abfahrt des Tages vom Col de Val Louron-Azet zu Fall gekommen. Dabei zog er sich an der rechten Körperseite großflächige Abschürfungen und einige Blutergüsse zu. Knochenbrüche wurden bei Untersuchungen nicht festgestellt.

Sagan hatte trotz des Sturzes das Ziel der nur 65 km langen, aber äußerst schwierigen Bergetappe in den Pyrenäen innerhalb der Karenzzeit erreicht. Der 28-Jährige hat bei der Tour 2018 bislang drei Etappensiege gefeiert und liegt in der Punktwertung uneinholbar vorne.