Trotz Tor und Assist: Draisaitl verliert an seinem Geburtstag

Köln (SID) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers trotz seines neunten Saisontreffers die vierte Niederlage in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert. An seinem 24. Geburtstag verpasste es der deutsche Ausnahmespieler, sich mit einem Sieg selbst zu beschenken - nach einer größtenteils enttäuschenden Vorstellung unterlag er mit den Oilers 2:6 gegen die Florida Panthers.

Draisaitl hat mit den Oilers den Stanley Cup im Visier © SID

Dem Blitzstart der Panthers in Abschnitt zwei mit drei Treffern von Aaron Ekblad (21.), Brian Boyle (22.) und Noel Acciari (23.) hatten Draisaitl und Co. nichts entgegenzusetzen. Die starke Offensive der Kanadier mit dem deutschen Nationalspieler und Sturmpartner Connor McDavid kam über die gesamte Spieldauer zu selten zur Entfaltung. Einzig beim Tor von James Neal (44.) assistierte Draisaitl zum zwölften Mal in dieser Saison, ehe er anschließend selbst traf (54.). Für die Gäste erzielten Jewgeni Dadonow (41.) Frank Vatrano (59.) und Jayce Hawryluk (60.) die weiteren Treffer.