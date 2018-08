Trotz Traumtor von Schweinsteiger: Sechste Pleite in Serie für Chicago

Salt Lake City (SID) - Trotz eines Traumtores von Bastian Schweinsteiger (34) rutscht Chicago Fire in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS immer tiefer in die Krise. Das Team um den Weltmeister von 2014 unterlag bei Real Salt Lake mit 1:2 (0:1), der frühere Münchner hatte mit einem sehenswerten Distanzschuss aus knapp 30 Metern für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt (48.).

Schweinsteigers Treffer war nicht genug © SID

Für Chicago war es bereits die sechste Niederlage in Folge, was Negativrekord in der Klubgeschichte bedeutete. Im Osten belegt das Team aus Illinois mit weiterhin 23 Punkten den vorletzten Platz. New England Revolution auf dem letzten Play-off-Rang hat schon sechs Punkte Vorsprung auf Chicago und zwei Spiele weniger absolviert.

Matchwinner für Real Salt Lake vor 19.817 Zuschauern war Damir Kreilach. Der kroatische Mittelfeldspieler brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.+3), ehe ihm nach Schweinsteigers viertem Saisontor auch der Siegtreffer gelang (75.).