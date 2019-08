Trotz Wechseltheater: Tite beruft Neymar für US-Tour

Köln (SID) - Fußball-Superstar Neymar ist trotz des anhaltenden Transferpokers für die Länderspiele der brasilianischen Nationalmannschaft Anfang September in den USA berufen worden. Laut Nationaltrainer Tite habe ihm der 27-Jährige am Telefon bestätigt: "Ich bin gelassen. Ich weiß, dass alles eingeleitet ist. Jetzt warte ich auf eine Entscheidung von PSG." Sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid sollen an dem Angreifer von Paris St. Germain interessiert sein.

Neymar steht im Kader für die nächsten Länderspiele © SID

Für das Duell gegen Kolumbien am 6. September in Miami sowie die Neuauflage des Copa-America-Finales gegen Peru vier Tage später in Los Angeles wurde auch Philippe Coutinho nominiert, der angeblich neben einer gigantischen Ablösesumme für Neymar von Barcelona nach Paris wechseln könnte.

Der Ex-Wolfsburger Bruno Henrique, der nun für CR Flamengo stürmt, ist einer von drei Neulingen im Kader des Südamerikameisters. Dagegen fehlen aus der siegreichen Copa-Elf Torhüter Alisson (Liverpool) wegen einer Verletzung sowie Stürmer Gabriel Jesus (Manchester City), der nach seinem Ausraster beim Finale gegen Peru (3:1) von der Conmebol für zwei Monate gesperrt worden war.

Brasilien bestreitet im Oktober und November vier weitere Testspiele. In Südamerika startet die Qualifikation zur WM-Endrunde 2022 in Katar erst im kommenden März.