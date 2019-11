Trotz andauernder Krise: Mainz plant keine Wintertransfers

Mainz (SID) - Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wollen trotz der andauernden Krise auf Wintertransfers verzichten. "Aktuell ist das nicht geplant", sagte Sportvorstand Rouven Schröder dem kicker. Der 44-Jährige baut auf die Rückkehr der verletzten Jean-Philippe Mateta, Dong-Won Ji und Stefan Bell: "Da kommen drei potenzielle Stammspieler zurück, die für eine neue Konkurrenzsituation sorgen und eine andere Ausstrahlung auf dem Platz mitbringen."

Schröder will personell nicht nachlegen © SID

Die Rheinhessen haben sieben der bisherigen zehn Punktspiele verloren, am vergangenen Spieltag kassierten die Mainzer mit dem 0:8 bei RB Leipzig die höchste Liga-Pleite ihrer Geschichte. In der Tabelle liegt der FSV auf dem viertletzten Platz. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht für die Mainzer das wegweisende Duell mit Aufsteiger Union Berlin auf dem Programm.