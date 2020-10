Trotz hohem Inzidenz-Wert: Frankfurt gegen Hoffenheim vor 8000 Zuschauern

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf sein Heimspiel gegen Tabellenführer TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trotz des sprunghaften Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in der Main-Metropole wie geplant vor 8000 Zuschauern austragen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, sei er am Mittag vom Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt und Gesundheitsdezernent Stefan Majer darüber in Kenntnis gesetzt worden.

Frankfurt empfängt Hoffenheim vor 8000 Zuschauern © SID

Demnach sei der Anstieg der sogenannten Inzidenz (Corona-Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner) für die Stadt Frankfurt auf 42,0 "auf ein lokal eingrenzbares und nachvollziehbares Infektionsgeschehen zurückzuführen". Der Wert allein habe daher keine Auswirkungen auf die bestehende Genehmigungslage, hieß es in der Klubmitteilung.

Noch am Donnerstag hatte der Inzidenz-Wert in Frankfurt 25,6 betragen, am Freitag um 0.00 Uhr lag die Zahl laut Robert Koch-Institut (RKI) aber bei 42,0 und damit deutlich über dem kritischen Wert von 35,0. Auch in Bremen war die Warnstufe überschritten worden, nach Entscheidung des Senats muss Werder die Partie gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ohne Fans austragen.