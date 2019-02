Trotz nächster Westbrook-Show: Oklahoma kassiert Niederlage

New Orleans (SID) - Oklahoma City Thunder hat trotz einer erneuten Show von Superstar Russell Westbrook einen kleinen Rückschlag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kassiert. Die Champion von 1979 verlor bei den New Orleans Pelicans mit 122:131 - auch Westbrooks ausgebauter Ligarekord von elf Triple-Doubles in Serie konnte Oklahomas erste Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Serie nicht stoppen.

Westbrook gelingt erneut ein Triple-Double © SID

OKC, das erneut ohne Nationalspieler Dennis Schröder angetreten war, ist nach erfolgreichen vergangenen Wochen als Dritter der Western Conference aber weiter auf Play-off-Kurs. Point Guard Westbrook kam auf 44 Punkte, elf Assists und 14 Rebounds. Zum zwölften Mal verzeichnete der 30-Jährige während eines Triple-Doubles mehr als 40 Zähler. Der gebürtige Braunschweiger Schröder war unter der Woche erstmals Vater geworden.

Die Pelicans mussten den Ausfall von Superstar Anthony Davis verkraften. Der 25-Jährige verließ das Feld mit einer Schulterverletzung am Ende der ersten Hälfte und könnte das Allstar-Game in Charlotte/North Carolina in der Nacht zu Montag (02.00 Uhr/DAZN) mit Deutschlands Aushängeschild Dirk Nowitzki verpassen.