Trunkenheit am Steuer: Früherer NBA-Star Rodman festgenommen

Los Angeles (SID) - Dennis Rodman ist erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der fünfmalige NBA-Champion wurde am Wochenende im kalifornischen Newport Beach mit dem Auto gestoppt und offenbar wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Der frühere Basketballstar fiel nach Informationen der Promi-Website TMZ durch zwei Alkoholtests.

Mal wieder in Schwierigkeiten: Dennis Rodman © SID

Rodman, seit Jahren wegen seiner Besuche beim nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der Kritik, wurde am späten Samstagabend angehalten. Dies bestätigte die Beamtin Rachel Johnson von der Polizeistation in Newport Beach südlich von Los Angeles. Am Sonntagmorgen gegen 6.00 Uhr (Ortszeit) durfte der 56-Jährige wieder gehen. "Dennis nimmt die Angelegenheit ernst und wird sich seiner persönlichen Probleme annehmen", sagte Paul S. Meyer, Anwalt des Hall-of-Famers.

Erst vor einem Jahr hatte Rodman wegen mehrerer Vergehen im Straßenverkehr eine dreijährige Bewährungsstrafe erhalten und musste 30 Sozialstunden ableisten. Rodman war im Sommer 2016 mit seinem SUV auf der falschen Fahrbahn einer Bundesstraße unterwegs gewesen, hatte einen Unfall verursacht und war dann geflohen. Obendrein hatte der langjährige NBA-Profi keinen Führerschein dabei und machte gegenüber der Polizei falsche Angaben.