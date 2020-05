Tschechische Liga wird am 23. Mai fortgesetzt

Prag (SID) - Eine Woche nach der Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga soll inmitten der Coronakrise auch in der Tschechischen Republik wieder der Ball rollen. Wie der Ligaverband LFA am Dienstag bei Twitter mitteilte, nimmt die höchste Spielklasse den Betrieb mit einem Nachholspiel zwischen FK Teplice und Slovan Liberec am 23. Mai wieder auf. Weitere Ansetzungen sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Tabellenführer Slavia Prag im Duell mit dem BVB © SID

Auch die 2. Liga setzt ihre Spielzeit fort. In der regulären Saison der ersten Liga hat jede Mannschaft noch sechs Partien zu absolvieren, bevor in Meisterrunde, Europa-League-Playoffs und Abstiegsrunde für alle Teams in weiteren drei bis fünf Spielen die Entscheidungen fallen.

Seit Mitte März sind die tschechischen Ligen aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Titelverteidiger Slavia Prag führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor Viktoria Pilsen an.