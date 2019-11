Tsitsipas gewinnt Endspiel der ATP Finals gegen Thiem

London (SID) - Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat die ATP Finals in London gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich in einem packenden Endspiel gegen den Österreicher Dominic Thiem 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) durch und sicherte sich direkt bei seiner ersten Teilnahme den ersten großen Titel seiner Karriere. Er folgt damit auf Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, der am Samstag im Halbfinale gegen Thiem verloren hatte.

Stefanos Tsitsipas gewinnt die ATP Finals in London © SID

"Es war eine Achterbahnfahrt. Danke an mein Team, das meine Träume wahr werden lässt", sagte Tsitsipas: "Dieses Turnier war unglaublich. Ich habe noch nie so viel Unterstützung gespürt."

Auf seinem Weg ins Endspiel hatte Tsitsipas nach Siegen gegen Daniil Medwedew und Zverev sowie einer knappen Niederlage gegen Rafael Nadal in der K.o.-Runde Rekordsieger Roger Federer ausgeschaltet. Als Gewinner des Turniers der Jahresbesten erhält er einen Scheck über 1,35 Millionen US-Dollar. Tsitsipas ist der jüngste Sieger des prestigeträchtigen Elite-Events seit dem Australier Lleyton Hewitt im Jahr 2001.

Nach etwas verhaltenem Beginn nahm die Partie Mitte des ersten Satzes an Fahrt auf. Vor allem die teilweise langen Duellen ihrer einhändig geschlagenen Rückhände faszinierten. Beide Spieler erarbeiteten sich mehrere Breakchancen, nutzten jedoch keine davon. Nach über einer Stunde entschied letztlich der Tiebreak über den Ausgang des ersten Satzes.

Im zweiten Satz startete Tsitsipas dann furios mit einem Doppelbreak und führte schnell mit 4:0. Mit zwei weiteren souveränen Aufschlagspielen erzwang er den Entscheidungssatz. Auch dort schaffte Tsitsipas das erste Break, das Thiem jedoch konterte. Die Entscheidung fiel nach 2:35 Stunden erneut im Tiebreak.