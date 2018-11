Tuchel: Einsatz von Mbappe und Neymar gegen Liverpool möglich

Paris (SID) - Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain kann im Spitzenspiel der Champions League gegen den FC Liverpool auf den Einsatz seiner Starstürmer Neymar und Kylian Mbappe hoffen. Bei der Ligapartie am Samstag gegen den FC Toulouse werden die millionenschweren Angreifer noch fehlen. Ihr Einsatz bei dem bislang wichtigsten Duell der Saison gegen das Team von Jürgen Klopp am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sei aber möglich, sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

Mbappe und Neymar könnten gegen Liverpool wieder spielen © SID

Beide Stars verletzten sich bei Länderspiel-Einsätzen am Dienstag. Während Neymar sich im Brasilien-Test gegen Kamerun (1:0) eine Adduktorenzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte, erlitt Mbappe bei der Partie des Weltmeisters Frankreich gegen Uruguay (1:0) eine Prellung der rechten Schulter.