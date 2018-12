Tuchel: Neymar in Kürze wieder im Training

Paris (SID) - Der brasilianische Superstar Neymar soll beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain nach seiner Oberschenkelverletzung in Kürze wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Das kündigte der deutsche PSG-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:1 bei Racing Straßburg an.

Neymar laboriert an einer Oberschenkelverletzung © SID

"Es ist nichts Ernstes. Er wird Freitag oder Sonntag wieder mit allen trainieren", sagte der Coach. Entsprechend könnte Neymar im entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale am Dienstag bei Roter Stern Belgrad wieder zur Verfügung stehen.

Der Torjäger hatte PSG in Straßburg wegen Problemen in den rechten Adduktoren gefehlt. Die Verletzung hatte der 26-Jährige am vergangenen Wochenende beim 2:2 von Tuchels Team bei Girondins Bordeaux erlitten.