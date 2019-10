Tuchel muss mehrere Wochen auf Superstar Neymar verzichten

Paris (SID) - Trainer Thomas Tuchel vom französischen Fußball-Meister Paris St. Germain muss in den nächsten Wochen auf seinen Superstar Neymar verzichten. Der Angreifer hat im Testspiel am Sonntag mit Brasilien in Singapur gegen Nigeria (1:1) eine Verletzung der Kniesehne erlitten und wird "vier Wochen ausfallen", wie der Verein am Montag mitteilte.

Thomas Tuchel muss vier Wochen ohne Neymar auskommen © SID

Neymar hatte bei PSG nach vier Monaten am fünften Spieltag sein Comeback gegeben. In fünf Ligaspielen in dieser Saison hatte der 27-Jährige vier Tore erzielt.