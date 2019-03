Tuchel sieht Zukunft bei PSG

Paris (SID) - Thomas Tuchel sieht seine Zukunft trotz des überraschenden Champions-League-Ausscheidens langfristig beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain. "Ich möchte noch lange hierbleiben", sagte der deutsche Trainer am Montag vor dem Ligaspiel beim FCO Dijon (Dienstag, 19.00 Uhr/DAZN). Er wolle "mit dem Verein wachsen, das ist absolut klar".

PSG: Thomas Tuchel denkt nicht an Abschied © SID

In der Ligue 1 ist PSG, das fünf der vergangenen sechs Meistertitel gewann, der Konkurrenz wieder weit enteilt. In der Champions League hingegen scheiterte der vermeintliche Titelaspirant im Achtelfinale an Manchester United. Nach einem 2:0-Auswärtssieg verlor PSG das Rückspiel durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:3.

Tuchels Vertrag in Paris läuft bis 2020.