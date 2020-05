Türkische Süper Lig startet im Juni

Köln (SID) - Die türkische Fußball-Profiliga Süper-Lig nimmt ihren Spielbetrieb am 12. Juni wieder auf. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die professionellen Ligen am 12., 13. und 14. Juni wieder aufzunehmen", sagte Nihat Özdemir, Präsident des türkischen Fußballverbandes, in einem TV-Interview.

Süper Lig will Anfang Juni wieder starten © SID

Die Liga wurde am 19. März aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.