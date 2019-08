Tumor bei Ex-Nationalspieler Sulzer komplett entfernt

Düsseldorf (SID) - Der beim ehemaligen Eishockey-Nationalspieler Alexander Sulzer festgestellte gutartige Tumor an der Halswirbelsäule ist komplett entfernt worden. Dies gab sein Verein Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag bekannt. Einer Rückkehr des 35-Jährigen aufs Eis stehe damit nichts mehr im Weg, teilte die DEG dem SID mit. Wann dies jedoch so weit sein könnte, stünde noch nicht fest.

Wann Sulzer aufs Eis zurückkehren kann, ist noch unklar © SID

"Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Der Tumor konnte vollständig entfernt werden. Ich bin unglaublich erleichtert und kann mich jetzt voll und ganz auf den Heilungsprozess konzentrieren", wird Sulzer in der Mitteilung der DEG zitiert.

Bei einem MRT nach einem Check im Training war bei Sulzer in unmittelbarer Nähe seiner Halswirbelsäule der Tumor entdeckt worden. Sulzer hatte offenbar sogar noch Glück im Unglück. Laut DEG-Mannschaftsarzt Ulf Blecker "hätte es zu einer Querschnittslähmung kommen können, wenn der Tumor später entdeckt worden wäre."

Sulzer war erst in diesem Sommer zum achtmaligen deutschen Meister zurückgekehrt. Zuletzt spielte er für den Düsseldorfer Erzrivalen Kölner Haie.