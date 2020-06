Turbine Potsdam: Gerhardt fällt mehrere Monate aus

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam muss vorerst auf Anna Gerhardt verzichten. Die Linksverteidigerin zog sich am Mittwoch beim DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die SGS Essen (1:3) einen Kreuzbandriss am rechten Knie zu. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird die 22-Jährige mehrere Monate ausfallen.