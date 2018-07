Turin bereitet sich auf Ronaldo-Ankunft vor

Turin (SID) - Turin bereitet sich auf die Ankunft von Weltfußballer Cristiano Ronaldo vor. Der Portugiese hat am Freitagabend das Ressort an der Costa Navarino in Griechenland verlassen, in dem er sich nach der WM in Russland einen Urlaub gegönnt hat, und ist nach Madrid zurückgeflogen, berichteten italienische Medien.

Das Ronaldo-Trikot ist bereits ein Verkaufsschlager © SID

Hier bereitet er den Umzug nach Turin vor. Schon am Sonntagabend könnte Ronaldo auf dem Turiner Flughafen Caselle eintreffen. Am Montag sind die medizinischen Untersuchungen geplant.

Danach wird Ronaldo in Anwesenheit von Klubpräsidenten Andrea Agnelli seinen millionenschweren Vertrag unterzeichnen. Um 18.30 Uhr ist eine große Pressekonferenz mit Journalisten aus der ganzen Welt im Saal "Agnelli" im Juve-Stadion geplant.