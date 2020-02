Turn-Weltcup: Toba und Voss zum American Cup nach Milwaukee

Hamburg (SID) - Die beiden deutschen Mehrkampf-Meister Andreas Toba aus Hannover und Sarah Voss aus Köln starten beim zum Weltcup-Serie gehörenden American Cup am 7. März in Wisconsin in die olympische Saison. Zwei Wochen nach dem Weltcup-Auftakt in den USA geht Toba auch beim DTB-Pokal in Stuttgart an die Geräte.