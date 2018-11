Turn-Weltcup in Cottbus: DTB-Trio bleibt ohne Medaillen

Cottbus (SID) - Die deutschen Kunstturner sind am ersten Finaltag des zum Weltcup zählenden Turniers der Meister in Cottbus ohne Medaillen geblieben. Die beste Platzierung in der ausverkauften Lausitz-Arena gelang dabei Felix Remuta aus Unterhaching, der am Boden Rang vier vor seinem Vereinskollegen Marcel Nguyen belegte.

Für Kim Bui sprang nur der vorletzte Platz heraus © SID

Drei Wochen nach den Weltmeisterschaften in Doha kam die Stuttgarterin Kim Bui am Stufenbarren nicht über den siebten und vorletzten Platz heraus. An diesem Gerät triumphierte die Weltmeisterin Nina Derwael aus Belgien.