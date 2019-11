Turn-Weltcup in Cottbus: Vier weitere Finalplätze für Deutschland

Cottbus (SID) - Die deutschen Turnerinnen und Turner haben für den Weltcup "Turnier der Meister" in Cottbus vier weitere Finalplätze erkämpft. Kim Bui (Stuttgart) am Boden und Lukas Dauser (Unterhaching) am Barren qualifizierten sich am Freitag jeweils als Dritte für den Endkampf. Sophie Scheder und Lisa Zimmermann (beide Chemnitz) genügten dafür auf dem Schwebebalken die Plätze sieben bzw. acht.

Turnerin Kim Bui qualifiziert sich für den Endkampf © SID

Am Boden scheiterte Zimmermann als Neunte knapp, Andreas Toba (Hannover) und Carlo Hörr (Schmiden) verfehlten das Finale am Reck. Kim Bui und Scheder hingegen starten sechs Wochen nach den Weltmeisterschaften in Stuttgart zudem am Stufenbarren, Zimmermann tritt im Sprung an.