Turn-Weltcup in Cottbus: WM-Dritte Seitz führt DTB-Aufgebot an

Hamburg (SID) - Elisabeth Seitz aus Stuttgart, WM-Dritte am Stufenbarren, führt das Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für das zum Weltcup zählende Turnier der Meister ab Donnerstag in Cottbus an. Drei Wochen nach den Welttitelkämpfen in Doha/Katar steht auch der Unterhachinger Lukas Dauser, WM-Achter am Barren, auf der Startliste.

Elisabeth Seitz sichert sich WM-Bronze © SID

Das DTB-Aufgebot für Cottbus: Lukas Dauser, Marcel Nguyen, Felix Remuta (alle Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Ivan Rittschik (Chemnitz), Christopher Jursch (Cottbus) - Elisabeth Seitz, Kim Bui (beide Stuttgart), Sophie Scheder (Chemnitz), Leah Grießer (Karlsruhe), Sarah Voss (Köln), Michelle Timm (Berlin).