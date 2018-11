Turn-Weltcup in Cottbus: WM-Dritte Seitz scheitert in der Qualifikation

Cottbus (SID) - Die WM-Dritte Elisabeth Seitz hat am Stufenbarren die Qualifikation für das zum Weltcup zählende Turnier der Meister verpasst. In der Cottbuser Lausitz-Arena flog die Stuttgarterin beim Hindorff-Element am Holm vorbei und wurde nur Zwölfte.

Elisabeth Seitz sichert sich WM-Bronze © SID

Damit ist Seitz nicht für das Finale am Samstag qualifiziert. "Es ist halt am Barren eine Millimeter-Sache und diesmal bin ich leider zu weit geflogen. Das ist schade, denn ich wäre gerne noch mal hier angetreten. Das Turnier der Meister hat immer eine besondere Atmosphäre", sagte die 25-jährige Seitz.

Besser lief es für Seitz' Teamkollegin Kim Bui, die sich mit einer guten Übung am Stufenbarren den siebten Rang und damit einen Platz im Finale sicherte. "Die Übung lief gut, im Finale am Samstag will ich noch mal angreifen", sagte die 29-Jährige.

Bei den Männern gelang Bodenturner Felix Remuta (Unterhaching) als Vierter der Einzug ins Finale. Sein Teamkollege Marcel Nguyen verpasste die ersten acht Plätze und wurde trotz einer soliden Leistung nur Zehnter.