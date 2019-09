Turnen: Langjähriger FIG-Präsident Grandi verstorben

Köln (SID) - Bruno Grandi, langjähriger Präsident des Turn-Weltverbandes FIG, ist am Freitag im Alter von 85 Jahren verstorben. "Wir trauern heute um einen warmherzigen Mann, der uns mit all seiner Leidenschaft für den Sport den Weg gewiesen hat", wurde Grandis Nachfolger Morinari Watanabe in einer FIG-Mitteilung zitiert. Der Italiener Grandi hatte den Verband von 1997 bis 2016 geführt.