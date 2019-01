Turnen: Schweizer Buompane neuer FIG-Generalsekretär

Lausanne (SID) - Der Schweizer Nicolas Buompane hat am Freitag beim Turn-Weltverband FIG in Lausanne das Amt des Generalsekretärs übernommen. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge seines Landsmannes Andre Geisbühler an, der diesen Posten von 2005 bis 2018 innehatte.

Neuer Generalsekretär beim Turn-Weltverband FIG © SID

Die FIG repräsentiert zusammen mit dem Weltverband der Leichtathleten IAAF und dem Schwimm-Weltverband FINA die drei vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als A-Sportarten klassifizierten olympischen Disziplinen. Alle übrigen internationalen Föderationen wurden vom IOC in die Kategorien B bis E eingestuft.