Turnerinnen verpassen EM-Teamfinale - drei Startplätze an den Geräten

Glasgow (SID) - Mit einem enttäuschenden zehnten Rang haben die deutschen Kunstturnerinnen bei den European Championships in Glasgow die Qualifikation für das Mannschafts-Entscheidung am Samstag verpasst. Gleich sechs Stürze am Schwebebalken warfen das Team entscheidend zurück.

Kim Bui schaffte es am Sufenbarren ins WM-Finale © SID

Immerhin erkämpfte die Riege von Bundestrainerin Ulla Koch drei Startplätze für die Gerätefinals am Sonntag. Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Chemnitz kam am Schwebebalken ebenso unter die besten acht Athletinnen wie die Stuttgarterin Kim Bui am Stufenbarren sowie Sarah Voss aus Köln beim Sprung.