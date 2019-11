Turnier der Meister: Keine DTB-Medaille am ersten Finaltag

Cottbus (SID) - Die deutschen Kunstturnerinnen sind am ersten Finaltag beim Weltcup-Turnier in Cottbus ohne Medaille geblieben. Beste deutsche Athletin war Kim Bui aus Stuttgart, die am Stufenbarren den fünften Platz belegte. Achte wurde an diesem Gerät die Chemnitzerin Sophie Scheder, Lisa Zimmermann (ebenfalls Chemnitz) kam beim Sprung auf Rang sieben.