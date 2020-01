Turnier in Adelaide: Kerber nimmt Auftakthürde ohne Probleme

Adelaide (SID) - Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Adelaide die Auftakthürde souverän genommen. Die 31 Jahre alte frühere Weltranglistenerste schlug die Chinesin Wang Qiang (WTA-28.) 6:1, 6:3. Im Achtelfinale wartet auf Kerber nun ein Duell mit der Ukrainerin Dajana Jastremska.

Kerber will bei den Australian Open auftrumpfen © SID

Das Turnier ist für die dreimalige Major-Siegerin Kerber die letzte Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne ab dem 20. Januar. Kerber, die seit dieser Saison mit Trainer Dieter Kindlmann zusammenarbeitet, hatte ihr erstes Match in diesem Jahr beim Turnier in Brisbane gegen Samantha Stosur (Australien) verloren.